Tekirdağ haber: Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaretler Güncel Haberler Tekirdağ haberleri: Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ İl Temsilcisi Zeynep Şentop Şahin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ İl Temsilcisi Zeynep Şentop Şahin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin şehre ve bölgeye yaptığı pozitif katkıları değerlendiren KADEM Tekirdağ İl Temsilcisi Zeynep Şentop Şahin, üniversitenin kadın çalışmaları yönünden gerçekleştirdiği faaliyetlerin yakından takip edildiğini belirtti. Şahin ise teşekkür ederek, kadın çalışmalarına yönelik her türlü girişim ve faaliyeti desteklediklerini bildirdi. MHP il Başkanı Yücel ve Kamu-Sen İl Temsilcisi Soytürk'ten NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret MHP Tekirdağ İl Başkanı İlker Yücel ve Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) Tekirdağ İl Temsilcisi Fatih Soytürk, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Yücel ve Soytürk, NKÜ'nün şehre ve bölgeye yaptığı katkıları son derece önemli bulduklarını belirttiler. Şahin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Güncel Kaynak: AA / Fırat Çakır Namık Kemal Üniversitesi Demokrasi Tekirdağ Güncel Haberler

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