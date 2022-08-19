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Tekirdağ haber! Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ haber! Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ gündem haberi... Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Mohammed Nore-Alam'ı misafir etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Mohammed Nore-Alam'ı misafir etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Başkonsolos Nore-Alam, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Yıldırım ile sohbet etti.

Tekirdağ hakkında bilgiler veren Yıldırım, Nore-Alam'a ziyareti için teşekkür etti.

Yüksel çalışmalarla ilgili bilgi aldı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, devam eden projeleri inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüksel, çalışmaları devam eden Tekirdağ Spor Kulübü Sosyal Tesisleri'ni gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 6 yeni araç aldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu genişletiyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 5 kamyonetle 1 çekici araç filosuna kazandırıldı.

Alınan yeni araçlarla vatandaşlara etkin şekilde hizmet edilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

Aziz Yıldırım Bangladeş İstanbul Tekirdağ Güncel Haberler

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