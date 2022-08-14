Haber : Tekirdağ haber | Tekirdağ'dan kısa kısa - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ haber | Tekirdağ'dan kısa kısa

 - Güncelleme:
Tekirdağ haber | Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ haber... Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Şarköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'ni ziyaret etti.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Şarköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'ni ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ulusan, planlanan çalışmalar ile ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Trakya Kalkınma Ajansının desteği ile yapılan sezon başında hizmete giren uygulama oteli ve restoranında incelemede bulunan Ulusan, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarete, Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü İsmail Yılmaz, Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Oğuz Günaçan da katıldı.

Tekirdağ'da yaz okulu sertifikaları verildi

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Tekirdağ Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ulusan, yaz okulu kapsamında açılan atölyeleri gezdi.

Çalışmalar hakkında yöneticilerden ve öğretmenlerden bilgi alan Ulusan, öğrencilerle sohbet ederek, yaz okulu kurs sertifikalarını dağıttı.

Ziyarete, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Dinçer Dönmez de katıldı.

AA / Fırat Çakır - Güncel

milli eğitim bakanlığı Trakya Bölgesi Anadolu Lisesi Tekirdağ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title