Tekirdağ haber... Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Marmaraereğlisi ilçesinde Yakuplu ve Çeşmeli mahallelerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Halkla Buluşma Günleri" kapsamında Vali Yıldırım, mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Vali Yıldırım'a ziyaretinde Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata eşlik etti.

Yıldırım, şehit ailesini ziyaret etti

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Marmaraereğlisi ilçesinde, 1994 yılında iç güvenlik operasyonunda, Ağrı'da şehit olan Er Ahmet Oral'ın ailesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette şehidin ailesiyle sohbet eden Yıldırım, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti.

Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, şehit Ahmet Oral ve tüm şehitlere dua edildi.

Vali Yıldırım'a ziyaretlerinde Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata eşlik etti.

Kumbağ İlk ve Ortaokuluna prefabrik 4 ek derslik bina yaptırılacak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Kumbağ İlk ve Ortaokuluna prefabrik 4 ek derslik bina yaptırılmasına dair protokol imzalandı.

Protokole, Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Kaan Sinan Tohumcu'nun katıldığı belirtildi.

-Marmaraereğlisi'nde "Uluslararası Plaj Voleybolu Halk Şenliği" düzenlendi

Marmaraereğlisi Belediyesi tarafından Yaz Şenlikleri kapsamında bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Plaj Voleybolu Halk Şenliği, ulusal ve uluslararası maçlara sahne oldu.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada turnuvanın, otizm ve down sendromuna farkındalık yaratmak amacıyla sinema, tiyatro ve dizi sanatçılarının da katılım sağladığını söyledi.

Marmara BeachVolley Organizasyon ve Mavi Martı Otizm Spor Kulübü ile ortaklaşa düzenledikleri organizasyonda ünlülerin de müsabaka yaptığını ifade eden Ata, "Uluslararası Plaj Voleybolu Şenliği'nin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdik. Trakya'nın turizm kenti olan ilçemizde kumsallarımızın misafirlerimizle dolup taştığı yaz döneminde, hem vatandaşlarımızın eğlenmesi hem de otizme farkındalık oluşturmak adına Marmaraereğlisi Belediyesi olarak her yıl böyle bir etkinliğe imza atıyoruz." dedi.

Ergene Sosyokültürel Tesis Cemevi ve Aşevi açıldı

Ergene Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile ilçeye kazandırılan Ergene Sosyokültürel Tesis Cemevi ve Aşevi açılışı törenle yapıldı.

Sağlık Mahallesi'ndeki cemevinin açılışında konuşan Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Bugün tarihi bir projeye hep beraber imza attık. Bu projeyi bölgemize kazandırmış olmasından ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sonuçta burada büyük bir emek var. Bu emeğin sonucunda bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde bu projeyi hayata geçirdik ve vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz o yüzden, mutluyuz." dedi.

Açılış törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ milletvekilleri Enez Kaplan ve İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yüksel Özdal, Cem Vakfı Genel Başkan Vekili Hasan Sezgin ile Cem Vakfı Ergene Şube Başkanı Volkan Işıklı da katıldı.