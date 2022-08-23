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Tekirdağ haber! Tekirdağ'da yaz okulu sona erdi

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Tekirdağ haber! Tekirdağ'da yaz okulu sona erdi

Tekirdağ bölgesinden gelen habere göre Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen yaz okulu, kapanış töreni ile tamamlandı.

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen yaz okulu, kapanış töreni ile tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 100. Yıl Mahallesi Ahmet Aygün Spor Tesisleri'nde yaz okulu kursları için tören düzenlendi, öğrencilere katılım belgesi ve madalya verildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, öğrencileri, eğitmenleri ve velileri tebrik etti.

Yüksel, kursların kış aylarında devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde iki etap halinde gerçekleştirilen Yaz Okulu kurslarından 3 bin öğrenci yararlandı. Kış Okulu kursları için hazırlıklar başladı. 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından kayıt başvuruları alınacak."

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

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