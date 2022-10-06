Tekirdağ haber! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı Güncel Haberler Tekirdağ bölgesinden gelen habere göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda iki ilçede bazı adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler S.Ç. A.G. ve O.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Mesut Karaduman Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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