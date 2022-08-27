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Tekirdağ haber: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

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Tekirdağ haber: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Edinilen Tekirdağ gelişmesine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Saray, Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Saray, Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçelerde belirlenen bazı adresler, araçlar ile şüphelilerin üst aramalarında 58 uyuşturucu hap, 7 gram esrar ve 3 gram eroin ele geçirildi.

Operasyonda Y.E, E.S, S.Ç, M.A, C.A, Z.S, K.G, N.K, N.O, H.P. ve A.D. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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