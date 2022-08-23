Tekirdağ haber! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Tekirdağ haberler... Tekirdağ'ın Çorlu, Kapaklı, Çerkezköy ve Şarköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ'ın Çorlu, Kapaklı, Çerkezköy ve Şarköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçelerde belirlenen bazı adresler, araçlar ile şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Operasyonda K.E.U, M.T, M.K, A.B, D.Ş, M.B, A.Ç, C.K.D, T.D, H.K, ve B.C. gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Mesut Karaduman Çerkezköy Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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