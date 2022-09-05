Tekirdağ haber! Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı Güncel Haberler Tekirdağ gündem haberine göre Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Mecit Ö. idaresindeki inşaat demiri yüklü 59 ADN 457 tırla karşı yönden gelen Orhan Köz yönetimindeki 35 AZH 425 plakalı otomobil, Sultanköy Mahallesi Toytepe mevkisinde çarpıştı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Köz'ün hayatını kaybettiğini belirledi, yaralı tır sürücüsü Mecit Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Köz'ün cenazesi morga götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel Marmaraereğlisi Tekirdağ Güncel Haberler

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