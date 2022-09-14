Tekirdağ haber: Tekirdağ'da tarlaya devrilen aracın sürücüsü yaralandı
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Tekirdağ habere göre Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, Balabanlı Mahallesi'nde yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücüsü ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel