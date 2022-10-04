Tekirdağ haber: Tekirdağ'da kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı
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Tekirdağ gelişmesine göre Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.
S.E'nin kullandığı 59 EF 481 plakalı hafif ticari araç ile M.S. yönetimindeki 59 NF 738 plakalı kamyon, Mustafa Kemal Caddesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü S.E., itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel