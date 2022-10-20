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Tekirdağ haber | Tekirdağ'da kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti

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Tekirdağ haber | Tekirdağ'da kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti

Tekirdağ haberine göre Tekirdağ'da kalp krizi geçiren Piyade Uzman Çavuş Osman Koyuncu (36) hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da kalp krizi geçiren Piyade Uzman Çavuş Osman Koyuncu (36) hayatını kaybetti.

Malkara 95. Zırhlı Tugay Komutanlığı Eken Kışlası'nda görevli olan Koyuncu aniden rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine kışlaya sağlık ekipleri sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Koyuncu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Koyuncu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Kalp Krizi Tekirdağ Güncel Haberler

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