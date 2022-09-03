Tekirdağ haber: Tekirdağ'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" toplantısı yapıldı Güncel Haberler Gelen Tekirdağ haberlerine göre Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı yapıldı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı yapıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilikte yapılan toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planı kapsamında kurumların yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verildi. Daha sonra bir önceki toplantıda alınan kararlar değerlendirildi. Kadına yönelik şiddetle mücadele hakkında görüş ve önerilerin sunulmasının ardından toplantı sona erdi. Toplantıya İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, ilçe kaymakamları ve kurum müdürleri de katıldı. Güncel Kaynak: AA / Mesut Karaduman Aziz Yıldırım Tekirdağ Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tekirdağ haber: Tekirdağ'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı yapıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.