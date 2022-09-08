Tekirdağ haber: Tekirdağ'da 'İstihdamda yaşanan sıkıntılar ve çözüm yolları' semineri düzenlendi

Tekirdağ haber... Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Tekirdağ Müdürlüğü ve Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Trakya Şubesi tarafından "İstihdamda yaşanan sıkıntılar ve çözüm yolları" semineri gerçekleştirildi.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Tekirdağ Müdürlüğü ve Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Trakya Şubesi tarafından "İstihdamda yaşanan sıkıntılar ve çözüm yolları" semineri gerçekleştirildi.

İŞKUR Tekirdağ Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen seminerde, Tekirdağ'ın güçlü ve zayıf yönleri, istihdamın arttırılması ve sürdürülebilirliği aranılan eleman eksikliği, yatırım politikaları, mesleki ve teknik eğitim hizmetleri ile özel sektör firmalarının talep ettiği işgücünün uyumluluğu konuları ele alındı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yaşar Esen, Tekirdağ'da istihdam, işsizlik, işgücü piyasası hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

PERYÖN Trakya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sacit Ertaş ise seminerin son derece önemli olduğunu belirtti.

Seminerde, bu tür toplantı ve görüşmelere devam edilmesi yönünde karar alındı.