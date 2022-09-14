Tekirdağ haber | Tekirdağ'da evinde sahte içki üreten kişi yakalandı
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Tekirdağ habere göre Muratlı ilçesinde evinde sahte içki ürettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Muratlı ilçesinde evinde sahte içki ürettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Kazımdirik-Turan Mahallesi'nde bir kişinin evinde sahte içki ürettiği bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Ekipler evde yaptıkları aramada bir miktar içki ve içki yapımından kullanılan malzeme ele geçirdi.
Gözaltına alınan N.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel