Emekli öğretmen su kabaklarını avize ve abajura dönüştürüyor

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde emekli öğretmen Fahrettin Gür, avize ve abajura dönüştürdüğü su kabaklarını satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Emekli edebiyat öğretmeni 69 yaşındaki Gür, ilçe merkezindeki evinin balkonunda su kabaklarından avize ve abajur, ahşaptan da süs eşyaları yapıyor.

Ürettiklerini festival ve çeşitli sergilerde satarak ekonomik gelir elde eden Gür, bu ürünleri sevdiklerine hediye olarak da veriyor.

Gür, AA muhabirine, pandemi sürecinde evinin balkonunda hobi olarak başladığı oymacılığı geliştirerek ekonomik gelir etmeye başladığını söyledi.

Öğrencilik yıllarında amcasının marangozunda çalıştığı için oymacılığa el yatkınlığı da olduğunu belirten Gür, şöyle konuştu:

"Emekli olduktan sonra bu işe zaman ayırdım. Özellikle pandemi döneminde dışarıya çıkamamanın verdiği sıkıntı, evimin balkonunu atölyeye dönüştürmeme neden oldu. İnternet ortamında bu işle ilgili araştırmalar yaptım. Kendime küçük bir atölye kurdum ve gerekli araç gereçleri temin ettim, daha sonra az da olsa bu işi bilenlerden eğitim aldım. Çizim, kesim, boncuklama gibi teknikleri öğrendim. İşi yaptıkça el becerim gelişti. Denemeler arttıkça daha iyilerini yaptım ve keyif almaya başladım. Bu hobimi evimin balkonunda sürdürüyorum."

Gür, Kapaklı Belediyesinin düzenlediği festivallerde açtığı stantlarda sergilediği su kabaklarının yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Bu hobisini zamanla gelire dönüştürdüğünü anlatan Gür, "Kapaklı Belediyesinin şenliğinde su kabağı, ahşapla ne yaptıysam hepsini stantta sergiledim. Ummadığım, hiç beklemediğim bir ilgiyle karşılaştım ve üç gün gibi bir sürede ne kadar ürün yaptıysam hepsi satıldı. Buradan da sermayemi karşıladım ve gelir de elde etmiş oldum. Şimdi de kendimi zorlamadan, komşularımı rahatsız etmeden hobimi balkonumda devam ettirmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Gür, ahşaptan oyuncak arabalar, hayvan motifleri, bastonlar, çeşitli lambalar ve el aletleri de yaparak satışa sunduğunu sözlerine ekledi.