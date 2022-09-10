Tekirdağ haber: Tekirdağ'da bir otomobilde silah ele geçirildi Güncel Haberler Tekirdağ gündem haberi... Süleymanpaşa ilçesinde tabanca ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Süleymanpaşa ilçesinde tabanca ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi TOKİ uygulama noktasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada bir tabanca ve 17 mermi bulundu. Gözaltına alınan sürücü M.G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Mesut Karaduman Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Güncel Haberler

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