Tekirdağ haber... Tekirdağ'da asayiş Güncel Haberler Tekirdağ gündem haberi: Süleymanpaşa ilçesinde polisin denetimlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Süleymanpaşa ilçesinde polisin denetimlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Şüpheli O.Y.'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirildi. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Ruhsatsız tabanca ele geçirildi Karadeniz Mahallesi'nde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan F.G.'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel Hürriyet Güncel Haberler

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