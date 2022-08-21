Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ haber... Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ haber... Tekirdağ'da asayiş

Güncel Haberler

Tekirdağ gündem haberi: Süleymanpaşa ilçesinde polisin denetimlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesinde polisin denetimlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Şüpheli O.Y.'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirildi.

Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Karadeniz Mahallesi'nde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan F.G.'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Hürriyet Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title