Tekirdağ haber: Tekirdağ'da 40 şişe kaçak içki ele geçirildi
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Edinilen Tekirdağ gelişmesine göre Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince 40 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince 40 şişe kaçak içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Çınarlı Mahallesi'nde 3 otomobil ve bir evde arama yaptı.
Aramalarda 40 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Araçlarda ve adreste bulunan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
AA / Mesut Karaduman - Güncel