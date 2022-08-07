Tekirdağ haber: Tekirdağ'da 2 ceset bulundu
Tekirdağ haberleri: Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 2 ceset bulundu.
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 2 ceset bulundu.
Alınan bilgiye göre, Aşıklar Tepesi mevkiinde deniz kıyısındaki kayalıklarda iki kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.Ç ve M.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cenazeler Çorlu Devlet Hastanesi morgunu kaldırıldı.
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel