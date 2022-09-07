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Yeni sezonun hevesiyle denize açılan balıkçılara poyraz engeli

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Yeni sezonun hevesiyle denize açılan balıkçılara poyraz engeliTEKİRDAĞ 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyerek denize açılan Tekirdağlı balıkçılara poyraz engel oldu.

Yeni sezonun hevesiyle denize açılan balıkçılara poyraz engeli

TEKİRDAĞ 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyerek denize açılan Tekirdağlı balıkçılara poyraz engel oldu. Yeni sezonun hevesiyle denize açılan balıkçılar, poyrazın geçmesini bekliyor.

1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla büyük bir heyecan ile denize açılan Tekirdağlı balıkçıların hevesi kursağında kaldı. Marmara Denizinde etkili olan poyraz sebebiyle Tekirdağlı balıkçılar teknelerini ilçelerdeki balıkçı barınağına çekerek poyraz fırtınasının geçmesini bekliyor. Balıkçılar, bu sezon balığın çok olduğu umuduyla denize ağları bıraktıklarını fakat denizde poyrazın sert esmesi sonrasında herhangi bir olumsuz duruma karşı karaya dönmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada, "Havaların esmesiyle balıkçı arkadaşlarımız ar bakımlarına devam ediyorlar. Motorlarının yağlarını sularını kontrol ediyorlar. Allah izin verirse önümüzdeki Cuma günü havaların dinmesiyle 'Vira Bismillah' diyeceğiz. Vatandaşlarımız, inşallah uygun ve taze balık yiyecekler" dedi.

'Umudumuz lüfer ve palamut'

Pehlivanoğlu açıklamasının devamında, "Bizim umudumuz bu sezon inşallah lüfer ve palamut olacak. Hemen ardından hamsiden de çok umutluyuz. Vatandaşlarımızı inşallah uygun ve taze balığa doyuracağız. Tabi havaların sert estiğinden denize çıkamıyoruz. Poyrazın ardından balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerine devam edecekler inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Güncel

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