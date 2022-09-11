Tekirdağ haber | Saadet Partisi Süleymanpaşa olağan kongresi yapıldı

Saadet Partisi Süleymanpaşa ilçe başkanlığına Atakan Yaşar seçildi.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen kongreye, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş ile partinin bazı il ve ilçe başkanları ile partililer katıldı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, kongrede yaptığı konuşmada, Saadet Partisi'nin partilerin alternatifi olmadığını, sistemin alternatifi olduğunu belirtti.

Adil bir düzen kurmak için durmadan mücadele edeceklerini aktaran İriş, şunları kaydetti:

"Biz bu kongreleri, toplantıları, parti çalışmalarını bir muhalefet olsun diye değil ülkemizin geleceği, evlatlarımızın geleceği, medeniyetimizin geleceği omuzlarımızda olduğu için yapıyoruz. Adil bir düzen kuracağız başka çaresi yok. Mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü biz çalışmaktan mesulüz. 12 Eylül İhtilalinden sonra 3 kişinin bir araya gelemediği günlerde başlattığımız siyasi hareket 1995 yılında birinci parti oldu. Şimdi yeniden toparlanıyoruz. Yeni bir dönem başlıyor. Hedefimiz ve istikametimiz belli. Biz kucaklaştırıcıyız, 80 milyon küsür insanı kardeş kabul ediyoruz."

Tek listeyle gidilen seçimde Saadet Partisi Süleymanpaşa ilçe başkanlığına Atakan Yaşar seçildi.

Yaşar, yaptığı konuşmada, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.