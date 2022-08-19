Tekirdağ haber... Kılıçdaroğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı Yeni Makamında Ziyaret Etti Güncel Haberler Gelen Tekirdağ haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin yeni hizmet binasının açılışına katıldıktan sonra Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ı yeni makamında ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının açılışına katıldıktan sonra Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı yeni makamında ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binası açılış törenine katıldı. Kılıçdaroğlu'na bir akaryakıt istasyonunda, yaşlı bir vatandaş, "Biz artık halkın başına tuz doğan bir cumhurbaşkanı istemiyoruz. Kesinlikle. Bu başımıza tuz doğuyor ve asgari öğrencilerimizi Silivri Cezaevine canlı mezara koyan bir cumhurbaşkanı istemiyorum. Size canı gönülden destek veriyorum" dedi. Kılıçdaroğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı yeni makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrasında CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Tekirdağ Belediyesi ziyaret defterine imza attı. Kaynak: ANKA / Güncel Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Kadir Albayrak Tekirdağ Güncel Haberler

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