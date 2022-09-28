Tekirdağ gündem: Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Hacıoğlu'dan TEFOD'a ziyaret

Edinilen Tekirdağ gelişmesine göre Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ Fotoğraf Derneğini (TEFOD) ziyaret etti.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ Fotoğraf Derneğini (TEFOD) ziyaret etti.

Dernek Başkanı Güven Çelik'ten çalışmaları hakkında bilgi alan Hacıoğlu, dernek üyeleriyle bir süre sohbet etti.

Hacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, dernek üyesi herkesin fotoğrafçı olduğu kadar birer sanatçı da olduğunu söyledi.

Tekirdağ'ın tanıtımına fotoğrafçıların da önemli katkılar sunduğunu belirten Hacıoğlu, "Derneğin çalışmalarını takip ediyorum. Zaman zaman da birlikte güzel çalışmalar yapıyoruz. Fotoğrafçılar bazen çektikleri karelerle gelecek nesillere kentle ilgili güzel arşivler bırakabiliyor. Herkesin çektiği kareler gerçekten çok değerli." dedi.

Çelik de 10 yıldır dernek olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getirerek, her zaman kendilerine destek olduğu için Hacıoğlu'na teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Hacıoğlu ve dernek üyeleri, Mehmet Emre Bingül'ün Pazarkule ve Kırkpınar fotoğraflarının yer aldığı slayt gösterisini izledi.