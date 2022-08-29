Tekirdağ gündem: Tekirdağ'da üzerinde tabanca ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı Güncel Haberler Tekirdağ gündem haberi... Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 kişinin üzerinde silah ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 kişinin üzerinde silah ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı. Çorlu Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği ekipleri Hıdırağa ve Cemaliye mahallelerinde durumundan şüphelendikleri U.G. ve İ.T'yi durdurdu. Şüphelilerin üst aramasında 2 tabanca ile 13 mermi bulundu. Zanlılar gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Mesut Karaduman Güncel Haberler

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