Tekirdağ gündem: Tekirdağ'da üzerinde tabanca ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı
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Tekirdağ gündem haberi... Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 kişinin üzerinde silah ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 kişinin üzerinde silah ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.
Çorlu Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği ekipleri Hıdırağa ve Cemaliye mahallelerinde durumundan şüphelendikleri U.G. ve İ.T'yi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 2 tabanca ile 13 mermi bulundu.
Zanlılar gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel