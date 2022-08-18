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Tekirdağ gündem: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Tekirdağ gündem: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Tekirdağ habere göre Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Ekipler, önceden belirlenen bir ikamette yaptığı aramada 12 bin 208 sentetik ecza, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Olayla ilgili N.D, G.B. ve B.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Çorlu Güncel Haberler

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