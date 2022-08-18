Tekirdağ gündem: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Tekirdağ habere göre Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Ekipler, önceden belirlenen bir ikamette yaptığı aramada 12 bin 208 sentetik ecza, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan malzemeler ele geçirdi. Olayla ilgili N.D, G.B. ve B.K. gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Çorlu Güncel Haberler

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