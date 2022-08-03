Tekirdağ gündem: Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Tekirdağ gündem: Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Tekirdağ gündem: Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Tekirdağ gündem haberi: Çerkezköy ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çerkezköy ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.T yönetimindeki 59 AFL 831 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi'nde, H.B'nin kullandığı 34 BPZ 722 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü A.T, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel

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