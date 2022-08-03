Tekirdağ haberleri... Tekirdağ'da fabrika bahçesine devrilen otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı Tekirdağ haberi: Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı. O.T. idaresindeki 34 ZC 0725 plakalı otomobil, Yünsa Kavşağı'na yaklaştığı esnada kontrolden çıktı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil, yol kenarındaki bir fabrikanın bahçe duvarından aşağıya devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan sürücünün 194 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Güncel AA / Mehmet Akif Aldoğan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tekirdağ haberleri... Tekirdağ'da fabrika bahçesine devrilen otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.