Tekirdağ haberleri... Tekirdağ'da fabrika bahçesine devrilen otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı
Tekirdağ haberi: Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
O.T. idaresindeki 34 ZC 0725 plakalı otomobil, Yünsa Kavşağı'na yaklaştığı esnada kontrolden çıktı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil, yol kenarındaki bir fabrikanın bahçe duvarından aşağıya devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan sürücünün 194 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel