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Tekirdağ gündem: Tekirdağ'da bir otomobilde 64 bin 500 makaron ele geçirdi

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Tekirdağ gündem: Tekirdağ'da bir otomobilde 64 bin 500 makaron ele geçirdi

Tekirdağ gelişmesine göre Çerkezköy ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 64 bin 500 içi tütün ile dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Çerkezköy ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 64 bin 500 içi tütün ile dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir otomobili Şehit Teğmen Akın Akın Caddesi'nde durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, 64 bin 500 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

F.N. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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