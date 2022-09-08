Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ gündem: Tekirdağ'da asayiş

Güncel Haberler

Tekirdağ gündem: Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ haberler: Ergene ilçesinde 25 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ergene ilçesinde 25 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Yeşiltepe Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, şüpheli bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada siyah poşet içerisinde 25 ruhsatsız av tüfeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili S.Y. gözaltına alındı.

Kapaklı'da kumar oynatıldığı iddiası

Atatürk Mahallesi'ndeki bir çay ocağında kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri, harekete geçti.

Belirtilen adrese baskın düzenleyen polis, 7 kişinin kumar oynadığını belirledi.

İskambil kağıdı, okey taşı ve 2 bin 900 lirayı muhafaza altına alan polis, iş yeri sahibi E.Y.'yi ifadesini almak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title