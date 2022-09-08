Tekirdağ gündem: Tekirdağ'da asayiş Güncel Haberler Tekirdağ haberler: Ergene ilçesinde 25 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ergene ilçesinde 25 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Yeşiltepe Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, şüpheli bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada siyah poşet içerisinde 25 ruhsatsız av tüfeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili S.Y. gözaltına alındı. Kapaklı'da kumar oynatıldığı iddiası Atatürk Mahallesi'ndeki bir çay ocağında kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri, harekete geçti. Belirtilen adrese baskın düzenleyen polis, 7 kişinin kumar oynadığını belirledi. İskambil kağıdı, okey taşı ve 2 bin 900 lirayı muhafaza altına alan polis, iş yeri sahibi E.Y.'yi ifadesini almak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Güncel Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tekirdağ gündem: Tekirdağ'da asayiş - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.