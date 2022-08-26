Tekirdağ gündem: Tekirdağ'da asayiş Güncel Haberler Tekirdağ haberlerine göre Saray ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Saray ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili T.D ve H.K. gözaltına alındı. Depodan malzeme çalan şüpheliler tutuklandı Saray ilçesinde bir depodan malzeme çalan şüpheliler tutuklandı. Belediyeye ait depodan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine söz konusu adrese giden polis ekipleri, şüpheliler M.C ve B.Ü'yü suçüstü yakaladı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Cemal Çavdar Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Saray Güncel Haberler

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