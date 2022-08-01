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540 saman balyası yandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir evin bahçesinde bulunan 540 saman balyası yandı.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir evin bahçesinde bulunan 540 saman balyası yandı.

Fatih Mahallesi Ambardere mevkisinde bir evin bahçesindeki saman balyaları henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin güçlükle kontrol altına aldığı yangında 540 saman balyası yandı. Ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.

Saman balyalarının sahibi S.E. bilgisine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel

Çerkezköy Tekirdağ İtfaiye Fatih Güncel Haberler

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