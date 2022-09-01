Tekirdağ gündem haberleri: Tekirdağ'ın üzüm bağları, 1 yıl süresince üretimden hasada kadar fotoğraflanacak

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce düzenlenen yarışma kapsamında, kentteki üzüm bağları 1 yıl süresince fotoğraflanacak.

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce üzümün tanıtımının artırılması için "Trakya Bağbozumu Fotoğraf Yarışması" düzenleniyor.

Bir yıl sürecek yarışmada fotoğraf tutkunları, bağlarda üzümün üretiminden hasadına kadar olan süreçte en iyi kareleri yakalamaya çalışacak.

Enstitü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, AA muhabirine, fotoğrafseverleri Tekirdağ'ın birbirinden güzel bağlarına beklediklerini söyledi.

Yarışmanın sonunda çok etkili karelerin çıkacağına inandığını belirten Kiracı, yarışmada ortaya çıkan fotoğrafların kent tanıtımı için de faydalı olacağına inandığını kaydetti.

Bir sene sürecek yarışmanın yarın başlayacağını ifade eden Kiracı, dereceye girenlerin altınla ödüllendirileceğini bildirdi.

Hobi olarak fotoğraf sanatıyla ilgilenen Mehmet Emre Bingül de Tekirdağ'ın fotoğrafçılar için bir çok güzelliğe sahip olduğunu ifade etti.

Agro turizmin son zamanlarda kadrajların en önemli alanlarını oluşturduğunun altını çizen Bingül, "Fotoğraf yarışmasında da üzümün bütün sürecini anlatmak inanılmaz olacak. Biz de en iyi fotoğrafları çekmeye çalışarak ilimizin tanıtımına katkı yapacağız." dedi.

Fotoğrafçı Betsem Faytoncu da fotoğraf yarışmasının fotoğraf tutkunlarını heyecanlandırdığını dile getirdi.