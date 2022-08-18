Tekirdağ gündem haberleri | Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ haberlerine göre Tekirdağ'da düzenlenen "Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın sonuçları açıklandı.

Tekirdağ'da düzenlenen "Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın sonuçları açıklandı.

Kur'an kurslarını arttırmak, hafızlık eğitimini ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okumayı teşvik etmek amacıyla hafızlık eğitimi verilen Kur'an kurslarında okuyan öğrenciler arasında yarışma düzenlendi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, hafızlık yarışması kız kategorisinde birinci Çorlu Şehit Ali Alıtkan Kur'an Kursu öğrencisi Esmaülhüsna Akkaya, erkek öğrenci kategorisinde, Çorlu Hamidiye Kur'an Kursu öğrencisi Muhammet Mert Akbaş birinci oldu.

???????Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması'nda, kız öğrenci kategorisinde birinci Çorlu Şehit Ali Alıtkan Kur'an Kursu öğrencisi Esin Yenilmez, erkek öğrenci kategorisinde Süleymanpaşa Fikri Gültekin Kur'an Kursu öğrencisi Yusuf Can Dursun birinci oldu.

Tekirdağ'da "Yazımda Kardeşlik Var" kampı devam ediyor

Tekirdağ'da Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde yürütülen "Yazımda Kardeşlik Var" projesi kapsamında, Tekirdağ İl Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörlüğü tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen yaz kampında öğrenciler eğlenceli vakit geçiriyor.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Ağustos'ta başlayan kamp 19 Ağustos'ta sona erecek.

Öğrenciler, İstanbul gezisi, Ayasofya gezisi, Panorama Müzesi, Topkapı Müzesi, denizde yüzme, futbol, okçuluk ve piknik etkinliği ile eğlenceli zaman geçiriyor.