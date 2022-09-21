Tekirdağ gündem haberleri... Tekirdağ'da üzerinde tabanca ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı
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Tekirdağ haber... Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde üzerlerinde ruhsatsız silah bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde üzerlerinde ruhsatsız silah bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri Aydoğdu Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Y.G. ve Ç.Ç'yi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 2 tabanca ile 49 mermi bulundu.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel