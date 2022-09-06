Tekirdağ gündem haberleri... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Tekirdağ gelişmesine göre Tekirdağ'ın Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ'ın Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda iki ilçede bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ş, Ö.K, K.A. ve M.K gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Mesut Karaduman Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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