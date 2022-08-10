Tekirdağ gündem haberleri... Tekirdağ'da sağanak etkili oldu Tekirdağ yerel gündem haberine göre Tekirdağ'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Tekirdağ'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle Hükümet ve Hayrabolu caddelerinde yoğun su birikintileri oluştu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı rögarların yağış nedeniyle taştığı kentte, polis ekipleri herhangi bir olumsuz yaşanmaması için yollarda tedbir aldı. Karadeniz Mahallesi ve Hayrabolu Caddesi'ndeki alt geçitlerde bazı araçlar oluşan yoğun su birikintilerinde mahsur kaldı. Bazı sürücüler araçlarını kendi imkanlarıyla bulundukları yerden çıkardı, bazıları da yetkililerden yardım istedi. Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde de sağanak nedeniyle trafikte zaman zaman aksama yaşandı. Güncel AA / Mesut Karaduman Hayrabolu Tekirdağ Hükümet su Güncel Haberler

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