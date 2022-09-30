Tekirdağ haberleri: Tekirdağ'da oltayla 70 kilogram ağırlığında yayın balığı tutuldu

Çorlu ilçesinde bir balıkçı tarafından oltayla tutulan yaklaşık 70 kilogram ağırlığındaki yayın balığı kilosu 150 liradan satışa sunuldu.

İlçede 15 yıldır balıkçılık yapan Barış Bayırlı, Malkara ilçesinde bir baraja attığı oltasına yayın balığı takıldı.

Özel misine ile çektiği yayın balığını karaya çıkartan Bayırlı, yaklaşık 70 kilogram ağırlığındaki balığı Çorlu'ya götürerek satışa sundu.

Balıkçı tezgahına konulan balıkla bazı vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

Yayın balığının lezzetli bir balık olduğunu ifade eden Bayırlı, "Bu balığımız kılçıksız ve kemikli bir balıktır. Yayın balığının şu anda restoranlardaki porsiyon fiyatı 200-250 lira civarında tüketiciye sunuluyor. Balıkçılarda ise tezgahta çiğ kilo fiyatı 150 lira civarında. Avrupa'dan ve yurt dışından alıcılar bu balık ile ilgili bana ulaşıyor ve talip oluyorlar."dedi.