Tekirdağ gündem haberleri | Tekirdağ'da okul bahçesinde çıkan yangın söndürüldü Edinilen Tekirdağ haberine göre Süleymanpaşa ilçesindeki bir lisenin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü. Süleymanpaşa ilçesindeki bir lisenin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü. Hürriyet Mahallesi'ndeki Sosyal Bilimler Lisesi bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 15 dakikalık çalışmasıyla yangın söndürüldü. Polis okulun bahçesinde inceleme yaptı. Güncel AA / Fırat Çakır Hürriyet Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tekirdağ gündem haberleri | Tekirdağ'da okul bahçesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.