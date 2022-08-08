Haber : Evlere yakın bölgedeki samanlık yangınında 20'ye yakın koyun telef oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evlere yakın bölgedeki samanlık yangınında 20'ye yakın koyun telef oldu

 - Güncelleme:

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evlere yakın bölgedeki samanlıkta çıkan yangında 20'ye yakın koyun telef oldu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evlere yakın bölgedeki samanlıkta çıkan yangında 20'ye yakın koyun telef oldu.

Şahbaz Mahallesi'ndeki boş alanda bulunan saman yığınında yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri yerleşim yerine yakın bölgede çıkan yangın nedeniyle çevrede tedbir aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, samanlıkta bulunan 20'ye yakın koyunun telef olduğu belirtildi.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Tekirdağ İtfaiye Çorlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title