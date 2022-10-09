Tekirdağ gündem haberleri: Tekirdağ'da el freni çekilmeyen otomobil ağaçlara çarptı Güncel Haberler Tekirdağ haber... Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, el freni çekilmeden park halinde bırakılan otomobil, ağaçlara çarparak durabildi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, el freni çekilmeden park halinde bırakılan otomobil, ağaçlara çarparak durabildi. Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde oturan C.A. otomobilini evinin önüne park ederek ayrıldı. El freni çekilmeyen otomobil, kendiliğinden hareket ederek az ilerideki ağaçlara çarparak durdu. Evine girdikten bir süre sonra gürültüyü duyarak dışarıya çıktığını ifade eden C.A, el frenini çekmediği için olayın gerçekleşmiş olabileceğini ifade etti. Olayda, yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaynak: AA / Güncel Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tekirdağ gündem haberleri: Tekirdağ'da el freni çekilmeyen otomobil ağaçlara çarptı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.