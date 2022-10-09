Tekirdağ gündem haberleri: Tekirdağ'da el freni çekilmeyen otomobil ağaçlara çarptı
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Tekirdağ haber... Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, el freni çekilmeden park halinde bırakılan otomobil, ağaçlara çarparak durabildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, el freni çekilmeden park halinde bırakılan otomobil, ağaçlara çarparak durabildi.
Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde oturan C.A. otomobilini evinin önüne park ederek ayrıldı.
El freni çekilmeyen otomobil, kendiliğinden hareket ederek az ilerideki ağaçlara çarparak durdu.
Evine girdikten bir süre sonra gürültüyü duyarak dışarıya çıktığını ifade eden C.A, el frenini çekmediği için olayın gerçekleşmiş olabileceğini ifade etti.
Olayda, yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Güncel