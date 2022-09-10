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Son dakika haberi: Kapaklı'daki yangında 110 arı kovanı zarar gördü

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Son dakika gündem haberi... Kapaklı ilçesinde çıkan yangında 110 arı kovanı yandı.

Kapaklı ilçesinde çıkan yangında 110 arı kovanı yandı.

Kazak Gölü mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle, arıcılık yapan Cem İşbilir'e ait 110 kovan zarar gördü.

Polis, olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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