Tekirdağ gündem haberleri | Tekirdağ'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı Güncel Haberler Tekirdağ haberi... Tekirdağ Malkara ilçesinde inşaatta bekçi olarak görev yapan bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı. Tekirdağ Malkara ilçesinde inşaatta bekçi olarak görev yapan bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı. Camiatik Mahallesi'nde bir inşaata kimliği belirsiz kişi yada kişilerce silahla ateş edildi. Bekçi M.K. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bekçi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Fırat Çakır Tekirdağ Güncel Haberler

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