Tekirdağ gündem haberleri: Tekirdağ'da 89 bin 180 makaron ele geçirildi Güncel Haberler Tekirdağ haber... Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, 89 bin 180 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, 89 bin 180 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçedeki 11 adreste arama yaptı. Aramada, 3 sigara dolum makinası, 2 kompresör, 1 hava tankı, 144 kilogram kıyılmış tütün,15 bin 200 kg bandrolsüz nargile tütünü, 38 bin 380 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 50 bin 800 bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. 7 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Güncel Kaynak: AA / Fırat Çakır Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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