Tekirdağ gündem haberleri... Tekirdağ'da 42 bin 560 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi Güncel Haberler Tekirdağ haberler... Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir evde 42 bin 560 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir evde 42 bin 560 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Topağaç Mahallesi'nde bazı kişilerin tütün sarımı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler evde yaptıkları aramada 21 bin 760 dolu makaron, 20 bin 800 boş makaron, 2 sigara dolum makinesi ve 3 komprasör ele geçirdi. Adreste bulunan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Güncel Kaynak: AA / Mesut Karaduman Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Güncel Haberler

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