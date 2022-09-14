Belediyenin protesto tabelasının açılışını zam isteyen işçiler kurdele keserek yaptı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin protesto tabelasının açılışını, zam isteyen belediye işçileri kurdele keserek yaptı.

Geçen yıl 'Sarı eylem' sloganı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi önünde başlayan eylemlerin ardından büyükşehrin kendi personeli günlerce zam eylemi yaptı. Yine Büyükşehir Belediyesinin mağdur ettiği minibüsçüler de eylem başlattı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Binası'nın taşındığı yeni alanda da zaman zaman protestolar olurken, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'tan rest niteliğinde bir hamle gelmişti.

Zam isteyen işçiler tabelanın açılışını yaptı

İşçilerin protesto için toplandığı alana bir tabela dikerek, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ni Protesto Etme Alanı" olarak ilan eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadır Albayrak, tabelayı sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Bunun üzerine zam isteyen Büyükşehir Belediyesi çalışanları, 'Protesto tabelasının' açılışını kurdele keserek yaptı.

"Biz eylemi nerede yapacağımızı çok iyi biliyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan DİSK Genel İş Sendikası Tekirdağ Şube Başkanı Mesut Alak, "Bugün bir eylem planımız vardı. Ama bize son dakika gelen bilgilerle birlikte masanın tekrar kurulacağı söylendi. Genel merkezimize randevu verildi. Bu yüzden biz sembolik bu eylemi paylaştığımız için geldik burada bu eylemimizi sembolik yapacağız. Diyoruz ki biz eylemin peşinde değiliz, biz masanın kurulmasının peşindeyiz. Arkadaşlarımızın istedikleri rakamları alabilmeleri peşindeyiz. O yüzden sadece açılışımızı yapacağız, kurdelemizi keseceğiz bu eylem alanı bundan sonra barış için eylem olsun, başka şeyler için eylem olsun ama yalnız biz DİSK Genel-İş sendikası olarak hiçbir zaman bize gösterilen eylem alanlarında eylem yapmadık. Biz eylemi nerede yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Caddeler bizim, sokaklar bizim, meydanlar bizim. Buda böyle biline" ifadelerini kullandı.