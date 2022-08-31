Tekirdağ gündem haberleri | Şarköy'de sağanak ve dolu; yollar göle döndü Güncel Haberler Tekirdağ gündem haberi: TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde aniden bastıran dolu ve şiddetli yağışta yollar, kısa sürede göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde aniden bastıran dolu ve şiddetli yağışta yollar, kısa sürede göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu. Yaklaşık 5 dakika süren dolunun ardından başlayan kuvvetli yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı. İlçe merkezindeki cadde ve sokaklar ise suyla kaplandı. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri Çağlar Hisarcık Tekirdağ Güncel Haberler

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