Tekirdağ gündem haberleri | Hayrabolu SYDV ağustosta bin 138 kişiye yardım yaptı
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Gelen Tekirdağ haberine göre Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) bin 138 vatandaşa yardım yapıldı.
Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) bin 138 vatandaşa yardım yapıldı.
Kaymakam Eyüp Fırat, yaptığı açıklamada, ağustos ayında bin 138 ihtiyaç sahibine bir milyon 543 bin lira yardımda bulunulduğunu belirtti.
Yardımların eğitim, sağlık, asker, aile ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Fırat, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.
Kaynak: AA / Sedat Kara - Güncel