Tekirdağ gündem haberleri | Bakan Soylu: Tekirdağ Limanı'nda 242 kilogram kokain ele geçirildi (2) Tekirdağ haberine göre BREZİLYA'DAN GELEN GEMİDE ELE GEÇİRİLDİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Tekirdağ Limanı'nda düzenlenen operasyonda 242 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladığı geminin, Brezilya'dan gelen kuru yük gemisi olduğu belirtildi. BREZİLYA'DAN GELEN GEMİDE ELE GEÇİRİLDİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Tekirdağ Limanı'nda düzenlenen operasyonda 242 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladığı geminin, Brezilya'dan gelen kuru yük gemisi olduğu belirtildi. Brezilya'dan gelen kuru yük gemisinde yüklü miktarda uyuşturucu maddenin bulunduğunun belirlenmesinin ardından gemi yaklaşık 1 ay süren takibe alındı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın desteğiyle gemi, Türk karasularına giriş yaptıktan sonra Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki limana çekildi.Gemide kapsamlı yapılan aramada, dalgıçlar tarafından geminin alt kısmında, iskele kıç altında bulunan kinistin yuvası içinde ve iplerle bağlanmış halde şüpheli paketler görüldü. Bulunduğu yerden çıkarılan 6 büyük paket içinden çıkarılan 200 paket halinde 242 kilogram kokain ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, ekiplerin gemideki arama çalışmaları devam ediyor. Mehmet YİRUN- Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, Güncel Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun Süleyman Soylu Brezilya Tekirdağ Güncel Haberler

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