Tekirdağ gündem haberi... Tekirdağ Valisi Yıldırım'ın ziyaretleri

Tekirdağ gelişmesine göre Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Temsilciliği, İnan Makine ve şehit ailesini ziyaret etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Temsilciliği, İnan Makine ve şehit ailesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Temsilciliği'nde gazilerle sohbet etti.

Ziyarette Dernek Başkanı İbrahim Çetintaş, Yıldırım'a plaket takdim etti.

Yıldırım ardından hidrolik kırıcı üreterek yerli ve yabancı firmalara satışını yapan İnan Makine'yi ziyaret ederek, İnan Makine Yönetim Kurulu Başkanı Tijen Tusçuoğlu Alkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Dinçer Alkan'dan fabrika hakkında bilgi aldı.

Daha sonra 2015'de Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Hezil Çayı'na düşen askeri kurtarmak isterken boğularak şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Zafer Çan'ın ailesini ziyaret eden Yıldırım, aileyle sohbet etti.

Yıldırım, şehit için oluşturulan hatıra odasını da inceledi.

Ziyaretleri sırasında Yıldırım'a Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin ve İl Emniyet Müdür V. Fatih Bozboyacı da eşlik etti.